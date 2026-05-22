Армения лишится доходов от продажи цветов, если потеряет российский рынок

- Российский рынок в 2025 году обеспечил Армении 93,8% доходов от продажи цветов.
- Если Армения потеряет российский рынок, она лишится более 90% своих доходов от экспорта цветов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армения лишится более 90% своих доходов от экспорта цветов, если потеряет российский рынок, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.
В 2025 году Ереван получил 49,1 миллиона долларов от экспорта цветов, из них 46 миллионов - от поставок в РФ. Таким образом, российский рынок в прошлом году обеспечил Армении 93,8% доходов от продажи цветов.
На более мелкие суммы ввезли цветы из Армении другие страны, среди них по сумме выделяются ОАЭ (166,7 тысячи долларов) и Белоруссия (61,6 тысячи долларов).