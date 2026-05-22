Анохин: в Смоленске провели парламентские слушания Союза Беларуси и России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Парламентские слушания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России прошли в Смоленске, они были посвящены развитию молодежной политики в Союзном государстве, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что мероприятие состоялось в КВЦ имени Тенишевых.

"Мы совместно работаем над проектами для молодежи в разных сферах: образовании, культуре, спорте и патриотическом воспитании", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Участие в слушаниях приняли представители министерств, депутатского корпуса, общественных организаций и активисты Молодежной палаты Союзного государства.

"Говорили о будущем нашей молодежи, подготовке молодых профессионалов, формировании духовно-нравственных ценностей. В Смоленской области большой опыт работы по подготовке кадров. Мы активно развиваем систему целевого обучения, готовим профессионалов в соответствии с запросами предприятий. Работаем в рамках федерального проекта "Профессионалитет", развивая образовательные кластеры. Большое внимание уделяем поддержке студенческих и молодых семей", – сказал Анохин.

Участники слушаний подвели итоги совместной деятельности, обменялись опытом, выработали рекомендации для дальнейшей работы, направленной на воспитание молодых людей, а также на укрепление Союзного государства.

Глава региона отметил, что для воспитания молодежи с активной гражданской позицией с Белоруссией реализуются патриотические проекты.