Рейтинг@Mail.ru
Анохин: в Смоленске провели парламентские слушания Союза Беларуси и России - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:18 22.05.2026
Анохин: в Смоленске провели парламентские слушания Союза Беларуси и России

Анохин: в Смоленске прошли слушания парламентариев Союза Беларуси и России

© Фото : Василий Анохин/TelegramВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Парламентские слушания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России прошли в Смоленске, они были посвящены развитию молодежной политики в Союзном государстве, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что мероприятие состоялось в КВЦ имени Тенишевых.
"Мы совместно работаем над проектами для молодежи в разных сферах: образовании, культуре, спорте и патриотическом воспитании", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Участие в слушаниях приняли представители министерств, депутатского корпуса, общественных организаций и активисты Молодежной палаты Союзного государства.
"Говорили о будущем нашей молодежи, подготовке молодых профессионалов, формировании духовно-нравственных ценностей. В Смоленской области большой опыт работы по подготовке кадров. Мы активно развиваем систему целевого обучения, готовим профессионалов в соответствии с запросами предприятий. Работаем в рамках федерального проекта "Профессионалитет", развивая образовательные кластеры. Большое внимание уделяем поддержке студенческих и молодых семей", – сказал Анохин.
Участники слушаний подвели итоги совместной деятельности, обменялись опытом, выработали рекомендации для дальнейшей работы, направленной на воспитание молодых людей, а также на укрепление Союзного государства.
Глава региона отметил, что для воспитания молодежи с активной гражданской позицией с Белоруссией реализуются патриотические проекты.
"Три года подряд проводим российско-белорусский проект "Под одним небом", направленный на укрепление взаимодействия и дружбы между ребятами. В рамках статуса "Молодежная столица России-2026" в этом году запланировано более 200 мероприятий, к которым присоединятся молодые люди из России и Беларуси", – подчеркнул Анохин.
 
Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала