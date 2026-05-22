Аксенов рассказал о запасах воды в крымских водохранилищах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В крымских водохранилищах накоплено около 186 миллионов кубометров воды, что на 50 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, сообщил Сергей Аксенов.
- Он отметил, что запасов воды хватит на 400 суток даже без учета притоков в будущем.
- Наполнение наливных водохранилищ восточного Крыма продолжится.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Около 186 миллионов кубометров воды накоплено в крымских водохранилищах благодаря обильным осадкам, это на 50 миллионов больше, чем годом ранее, воды даже без учета притоков хватит на 400 суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Благодаря обильным осадкам, которые выпали в Крыму с начала этого года, крымские водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема. Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем" , - написал он в канале в "Максе".
Суммарный объем воды во всех водохранилищах Крыма (без Чернореченского в Севастополе) составил, по данным на 21 мая, порядка 186 миллионов кубометров. Из них 166 миллионов кубов сосредоточено в питьевых водохранилищах - это на 50 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году, написал глава региона.
Наполнение наливных водохранилищ восточного Крыма (для подачи воды в города Керчь, Феодосия, Судак и Ленинский район) будет продолжено, отметил он.
Всего в Крыму 23 водохранилища. Самое крупное - Чернореченское, оно относится к городу Севастополю. Восемь водохранилищ наливные. В 2014 году Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.