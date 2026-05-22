Аксенов рассказал о запасах воды в крымских водохранилищах

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Около 186 миллионов кубометров воды накоплено в крымских водохранилищах благодаря обильным осадкам, это на 50 миллионов больше, чем годом ранее, воды даже без учета притоков хватит на 400 суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.