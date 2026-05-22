В трех российских аэропортах сняли временные ограничения

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пишет ведомство.