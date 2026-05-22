В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
- Рейсы в аэропорту Шереметьево принимаются и отправляются по согласованию, возможны корректировки в расписании.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию, возможны корректировки в расписании рейсов, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.