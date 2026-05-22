Кумпилов и Шу обсудили цифровизацию Адыгеи

12:46 22.05.2026
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с заместителем председателя Кабинета министров Республики Адыгея – министром цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий РА Заурбеком Шу, сообщает пресс-служба регправительства.
Руководитель министерства отчитался по итогам работы за прошлый год и доложил о ходе цифровой трансформации региона в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
Глава Адыгеи особо указал на прикладную значимость проделанной работы как для деятельности министерств и ведомств, так и для удобства обычных граждан.
"Цифровизация не должна являться самоцелью. Нам важно, чтобы жители республики могли уверенно пользоваться электронными сервисами госуслуг, получать необходимую помощь во взаимодействии с органами власти и местного самоуправления. Все, что касается цифрового сопровождения услуг в экономике, бизнес-сфере, медицине, образовании, ЖКХ – в том числе и в работе общественного транспорта – должно быть понятным и удобным в использовании", – приводит пресс-служба регправительства слова Кумпилова.
Наряду с этим глава Адыгеи акцентировал внимание на повышении цифровой грамотности населения, эффективном взаимодействии с органами правопорядка по вопросам обеспечения безопасности личных данных граждан.
Шу доложил, что министерство продолжит работу по переводу государственных услуг в цифровой формат, внедрению отечественного программного обеспечения, повышению уровня информационной безопасности, а также созданию новых наборов данных для применения технологий искусственного интеллекта.
Еще одной темой диалога стала деятельность АНО "Ситуационный центр Республики Адыгея" и реализуемые проекты, направленные на повышение эффективности управления и принятия решений в регионе. В их числе – цифровые инструменты мониторинга социально-экономических и отраслевых показателей. Было отмечено, что разработанное центром цифровое решение в сфере безопасности дорожного движения получило высокую оценку на федеральном уровне, заняв II место во Всероссийском конкурсе "Лучшие практики региональных координационных центров". Система позволяет анализировать динамику происшествий, выявлять проблемные участки и оценивать результативность принимаемых мер по снижению аварийности на основе накопленных данных.
В завершение глава Адыгеи обозначил ряд направлений, которым руководителю Минцифры РА необходимо уделить серьезное внимание. Это касается достижения всех показателей профильного нацпроекта, анализа обратной связи с жителями, повышения цифровой грамотности населения и создания необходимой цифровой базы для принятия эффективных управленческих решений в ключевых отраслях республики.
