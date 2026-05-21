В Уфе открыли улицу имени Жириновского

УФА, 21 мая - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий торжественно открыл улицу имени Владимира Жириновского, сообщает региональное отделение партии в Башкирии.

"В Уфу на открытие улицы имени Владимира Жириновского прибыл председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Состоялось торжественное открытие", - говорится в сообщении.

На официальной странице регионального отделения партии в соцсети " ВКонтакте " опубликовано видео момента открытия улицы.

"Улица Жириновского в Уфе объявляется открытой", - говорит на видео Слуцкий, перерезая ленту.

Он отметил, что Жириновский стал первым российским политиком, чей 80-летний юбилей по указу Президента отмечает вся страна. По всей России проходят десятки мероприятий, посвящённых этой дате.

"Улица Жириновского в Уфе — знаковое, яркое, важное для нас событие. Рядом — жилые дома, которые сегодня пока ещё имеют другие адреса. Но совсем скоро жители этих домов будут официально жить на улице Владимира Жириновского. Улица продолжится туда, где в самое ближайшее время будут возведены новые здания — и жилые, и промышленные. Улица Жириновского отныне и навсегда на карте Уфы. Я хочу ещё раз поблагодарить всех, кто причастен к этой инициативе и принятому решению", — заявил Слуцкий.

Улица находится в Демском районе Уфы.

Также председатель ЛДПР посетил открытие Всероссийского турнира по самбо, посвященного 80-летию со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского. Как отметил Леонид Слуцкий, партия и дальше будет поддерживать самбо как честную школу мужества и справедливости для молодёжи всей страны.

"Самбо — особый вид спорта, честный вид спорта, сложный, но справедливый. Самбо охватывает абсолютно все возраста, все регионы нашей великой страны. И быть самбистом — это, конечно, звучит очень гордо. Сегодня на этом турнире собрались более 500 участников от 12 до 14 лет, представляющих 13 регионов России. Я желаю вам честной борьбы. Желаю вам спортивных побед и новых достижений в самбо — уникальном виде спорта и единоборств", — сказал он.