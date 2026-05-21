МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия вернет славу и историю Одессе, которая из-за киевской хунты превращается в бесславную, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что в канун 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе руководитель местного филиала Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк похвастался "памятным" значком-медалью, на котором изображена бутылка с горючей смесью и надписью: "Одесса. 02.05.2014. Помним. Гордимся".
"Со слов Гуцалюка, "сувенир" отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, основательнице города Одессы. Вы понимаете, о каком неоварварстве идет речь? Это не вопрос о том, кто кого поддерживает. Рассмотрите этот факт отдельно от своих идеологических предпочтений. Вдумайтесь в то, что сделано! Напомню, Екатерина Великая основала Одессу. Этот памятник ей и ее сподвижникам, которые создали этот город", - сказала дипломат на брифинге.
Она подчеркнула, что сейчас история Одессы из-за киевской хунты превращается в бесславную.
"Но мы вернем вам историю, вернем славу Одессе. Мы будем помнить о том, что в ее истории были героические страницы. Мы не дадим переписать, исказить и изнасиловать историю Одессы", - заключила Захарова.