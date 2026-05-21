Россия вернет историю и славу Одессе, заявила Захарова - РИА Новости, 21.05.2026
17:21 21.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия вернет славу и историю Одессе, которая из-за киевской хунты превращается в бесславную, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что в канун 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе руководитель местного филиала Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк похвастался "памятным" значком-медалью, на котором изображена бутылка с горючей смесью и надписью: "Одесса. 02.05.2014. Помним. Гордимся".
"Со слов Гуцалюка, "сувенир" отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, основательнице города Одессы. Вы понимаете, о каком неоварварстве идет речь? Это не вопрос о том, кто кого поддерживает. Рассмотрите этот факт отдельно от своих идеологических предпочтений. Вдумайтесь в то, что сделано! Напомню, Екатерина Великая основала Одессу. Этот памятник ей и ее сподвижникам, которые создали этот город", - сказала дипломат на брифинге.
Она подчеркнула, что сейчас история Одессы из-за киевской хунты превращается в бесславную.
"Но мы вернем вам историю, вернем славу Одессе. Мы будем помнить о том, что в ее истории были героические страницы. Мы не дадим переписать, исказить и изнасиловать историю Одессы", - заключила Захарова.
