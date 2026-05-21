Ограничения на участие российских атлетов должны снять, заявила Захарова - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
13:15 21.05.2026 (обновлено: 15:15 21.05.2026)
Ограничения на участие российских атлетов должны снять, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что все ограничения участия российских атлетов в международных спортивных соревнованиях должны быть сняты.
  • По словам Захаровой, все больше спортивных федераций допускают россиян к участию без ограничений.
  • Захарова считает, что в ближайшем будущем все ограничения для российских атлетов должны быть сняты.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Все ограничения участия российских атлетов в международных спортивных соревнованиях должны быть сняты, все больше спортивных федераций уже допускают россиян к участию без ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда такую державу пытаются отменить, не пустить - это все признаки их собственного кризиса. Я думаю, что есть некие силы здравомыслящие, которые поняли, что вредят они не России - Россия только укрепляется... Вещи, которые они творят, убивают их и убивают мировой спорт", - сказала Захарова на брифинге.
Поэтому, по словам Захаровой, вполне закономерно, что все больше спортивных федераций допускают российских атлетов к международным соревнованиям без каких-либо ограничений.
"Эта тенденция продолжится, и в ближайшем будущем все ограничения должны быть сняты", - отметила Захарова.
