Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что все ограничения участия российских атлетов в международных спортивных соревнованиях должны быть сняты.

По словам Захаровой, все больше спортивных федераций допускают россиян к участию без ограничений.

Захарова считает, что в ближайшем будущем все ограничения для российских атлетов должны быть сняты.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Все ограничения участия российских атлетов в международных спортивных соревнованиях должны быть сняты, все больше спортивных федераций уже допускают россиян к участию без ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда такую державу пытаются отменить, не пустить - это все признаки их собственного кризиса. Я думаю, что есть некие силы здравомыслящие, которые поняли, что вредят они не России - Россия только укрепляется... Вещи, которые они творят, убивают их и убивают мировой спорт", - сказала Захарова на брифинге

Поэтому, по словам Захаровой, вполне закономерно, что все больше спортивных федераций допускают российских атлетов к международным соревнованиям без каких-либо ограничений.