Иран должен решать, как поступать с обогащенным ураном, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что только Иран может принимать решение о том, как распоряжаться обогащенным ураном.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет.
- МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Только Иран может принимать решение о том, как распоряжаться обогащенным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочу еще раз напомнить о принципиальной позиции о незыблемости права Ирана... на развитие мирной атомной программы в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. В решении о том, как распоряжаться данным правом, в том числе в контексте обогащения урана и имеющегося в его распоряжении ядерного материала, может принимать только сам иранский народ", - сказала она в ходе брифинга.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.