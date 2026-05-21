Захарова: Россия готова содействовать по решениям переговоров Ирана и США

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия настроена оказывать содействие Ирану и США в осуществлении решений, которые могут быть достигнуты сторонами на переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия в полной мере настроена на оказание необходимого содействия Тегерану и Вашингтону в осуществлении решений, которые могут быть ими достигнуты в ходе переговоров", - сказала Захарова на брифинге.