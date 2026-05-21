Рейтинг@Mail.ru
Россия осуждает попытки вмешательства США в дела Кубы, заявила Захарова - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 21.05.2026 (обновлено: 11:23 21.05.2026)
Россия осуждает попытки вмешательства США в дела Кубы, заявила Захарова

Захарова: РФ на фоне давления США на Кубу осуждает попытки вмешательства

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия подтверждает полную солидарность с Кубой на фоне давления со стороны США.
  • Мария Захарова осудила любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела Кубы.
  • Власти США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия на фоне давления со стороны США подтверждает полную солидарность с Кубой и осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этой связи подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер, угроз и шантажа. Будем продолжать оказывать самую активную поддержку братскому кубинскому народу в этот крайне сложный период", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее власти США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
МИД оценил попытки США затянуть "санкционную петлю" вокруг Кубы
Вчера, 11:18
 
В миреРоссияСШАКубаМария ЗахароваРауль КастроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала