Россия осуждает попытки вмешательства США в дела Кубы, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия подтверждает полную солидарность с Кубой на фоне давления со стороны США.
- Мария Захарова осудила любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела Кубы.
- Власти США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия на фоне давления со стороны США подтверждает полную солидарность с Кубой и осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этой связи подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер, угроз и шантажа. Будем продолжать оказывать самую активную поддержку братскому кубинскому народу в этот крайне сложный период", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее власти США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле.