Захарова осудила использование замороженных активов России для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова осудила использование замороженных активов России для помощи Украине.
- По ее словам, такое использование должно рассматриваться как финансирование терроризма.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Любое использование замороженных активов России для помощи Украине должно рассматриваться как финансирование терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подчеркиваем, любое прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи Банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма", - сказала она на брифинге.