Захарова: украинцы обманулись с Зеленским так же, как немцы с Гитлером

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Граждане Украины, доверившись Владимиру Зеленскому, так же жестоко обманулись, как когда-то немцы с Адольфом Гитлером, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Доверив Зеленскому будущее страны, украинцы обманулись. Обманулись так жестоко, как когда-то немцы обманулись с Гитлером", - сказала дипломат на брифинге.