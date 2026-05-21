Зеленский превратился в кровавого узурпатора, заявила Захарова

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский цепляется за свою должность, превратившись в кровавого узурпатора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он хватается за должность, он цепляется за все, что только может сохранить его власть, но только не во имя мира, а во имя войны. Сегодня совершенно ясно, что все предвыборные обещания Зеленского оказались циничной ложью, а молодой, подававший, чего уж там, надежды, так называемый президент мира превратился в кровавого узурпатора", - сказала она в ходе брифинга.