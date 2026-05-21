Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский хвалится перед своими зарубежными партнерами терактами, совершенными в России.
- По словам Захаровой, Зеленский ведет курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами терактами, совершенными в России, и ведет курс на дальнейшую эскалацию украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта", - сказала Захарова на брифинге.