В Японии предупредили о распространении поддельного чая матча на рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Японии предупредили о распространении поддельного чая матча на рынке.

Поддельный чай может не соответствовать традиционным стандартам производства и качества, например, порошки из фруктов продаются под названием «некий матча», а чай ходзича обозначается как обжаренный матча.

Распространение поддельного чая может представлять серьезный риск для всей отрасли, так как появление продукта, не соответствующего требованиям безопасности или содержащего токсины, может привести к глобальному бойкоту.

ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Растет распространение на мировом рынке так называемого "псевдо-матча", который не соответствует традиционным стандартам производства и качества, сообщил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.

"В последние годы на рынке появляются продукты, в которых, например, порошки из фруктов продаются под названием "некий матча". Также есть случаи, когда чай ходзича обозначается как обжаренный матча", - рассказал собеседник агентства.

По словам главы International Matcha Association, распространение подобной продукции может представлять серьезный риск для всей отрасли.

"Если на рынке появится хотя бы один продукт, не соответствующий требованиям безопасности или содержащий токсины, и это приведет к летальному случаю, то с высокой вероятностью это вызовет глобальный бойкот", - подчеркнул собеседник агентства.