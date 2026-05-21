Ягленко: поддержка Москвы помогает последовательно развиваться

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Поддержка Москвы помогает последовательно развиваться, обновлять площадку и расширять производство, сообщил корпоративный директор по производственной деятельности "Биннофарм Групп" Анатолий Ягленко.

Так он прокомментировал пост мэра столицы Сергея Собянина о показателях развития в городе по таким отраслям, как радиоэлектроника (по предварительной оценке, ее выручка за прошлый год выросла на 35%), пищевая (13%), фармацевтическая (11%), медицинская (15%), ракетно-космическая (11%), авиационная (7%), а также электромобилестроение (почти в 10 раз).

"Москва создает для нас устойчивую среду для развития производства. Здесь есть доступ к сильной профессиональной экспертизе, квалифицированным кадрам и надежной инфраструктуре, что особенно важно для стабильной работы фармацевтического предприятия. Поддержка города помогает нам последовательно развиваться, модернизировать площадку, расширять возможности производства и создавать условия, в которых команда может профессионально расти", — приводит слова Ягленко пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Собянин указал, что в столице увеличилось число предприятий, выпускающих критически важные товары и разрабатывающих инновационные решения.