Ягленко: поддержка Москвы помогает последовательно развиваться - РИА Новости, 21.05.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 21.05.2026
Ягленко: поддержка Москвы помогает последовательно развиваться

Анатолий Ягленко: поддержка Москвы помогает развиваться и расширять производство

© Фото : Пресс-служба ДИПП
Поддержка Москвы помогает развиваться и расширять производство
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Поддержка Москвы помогает развиваться и расширять производство
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Поддержка Москвы помогает последовательно развиваться, обновлять площадку и расширять производство, сообщил корпоративный директор по производственной деятельности "Биннофарм Групп" Анатолий Ягленко.
Так он прокомментировал пост мэра столицы Сергея Собянина о показателях развития в городе по таким отраслям, как радиоэлектроника (по предварительной оценке, ее выручка за прошлый год выросла на 35%), пищевая (13%), фармацевтическая (11%), медицинская (15%), ракетно-космическая (11%), авиационная (7%), а также электромобилестроение (почти в 10 раз).
"Москва создает для нас устойчивую среду для развития производства. Здесь есть доступ к сильной профессиональной экспертизе, квалифицированным кадрам и надежной инфраструктуре, что особенно важно для стабильной работы фармацевтического предприятия. Поддержка города помогает нам последовательно развиваться, модернизировать площадку, расширять возможности производства и создавать условия, в которых команда может профессионально расти", — приводит слова Ягленко пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.
Собянин указал, что в столице увеличилось число предприятий, выпускающих критически важные товары и разрабатывающих инновационные решения.
Столичный градоначальник сообщил, что в 2030 году доля высокотехнологичных секторов в выручке московских предприятий превысит 50%.
 
