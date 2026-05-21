10:15 21.05.2026
Вспышка Эболы в ДР Конго началась еще в марте, пишут СМИ

FT: вспышка Эболы в ДРК, предположительно, началась в марте

© REUTERS / Victoire MukengeМашины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго предположительно началась в марте, пишет Financial Times.
  • Власти не смогли своевременно отреагировать на распространение болезни из-за серьезных пробелов в системах раннего предупреждения.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК), предположительно, началась еще в марте, однако власти не смогли своевременно отреагировать на распространение болезни, пишет издание Financial Times.
"Вспышка, вероятно, началась в марте. Тот факт, что она так быстро распространилась без раннего обнаружения, свидетельствует о наличии серьезных пробелов в системах раннего предупреждения", - пишет издание.
Газета утверждает, что опасность заключается в том, что подобные пробелы будут только увеличиваться, поскольку системы здравоохранения в развивающихся странах вынуждены адаптироваться к снижению уровня международной помощи.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране была зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК завершилась в октябре 2025 года.
