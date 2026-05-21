Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Внуково».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию, меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", - говорится в сообщении.