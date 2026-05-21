18:02 21.05.2026
Внучка убитого экс-мэра Тархова переводила миллионы за гадание и лечение

© РИА Новости / Альберт Дзень | Перейти в медиабанкЕкатерина Тархова в Самарском областном суде
Екатерина Тархова в Самарском областном суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова заявила, что перевела семье Светланы Метревели 33 миллиона рублей.
  • Деньги переводились за гадание, лечение родственников Метревели и по другим причинам.
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова заявила журналистам, что перевела семье Светланы Метревели 33 миллиона рублей, в частности, на гадание и операции их родственников, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.
По данным следствия, 31-летняя фигурантка и двое ее знакомых, арестованных заочно, в составе ОПГ совершили убийство Виктора и Натальи Тарховых. Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов, а вторую фигурантку, 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, - в хищении. Указания участникам ОПГ, по данным следствия, давала Светлана Метревели.
"Я перевела 33 миллиона рублей, так скажем, за весь период общения с семьей Метревели", - заявила Тархова журналистам.
Деньги, как сказала Тархова, она переводила самим Метревели.
"Я на все подряд переводила. Я переводила за гадание … я переводила за то, чтобы у меня не отобрали ребенка, я переводила за лечение ее племянницы … и сестры … якобы она была ракобольная, то, что она попала в аварию, я переводила на операции Таисии Ивановне", - рассказала Тархова.
По версии следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели убили бывшего мэра Самары и его супругу, отравив их, после чего заморозили при помощи азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам Самары. Указания им из-за границы давала Светлана Метревели. Оба Метревели объявлены в международный розыск.
