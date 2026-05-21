Внучка убитого экс-мэра Тархова переводила миллионы за гадание и лечение

САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова заявила журналистам, что перевела семье Светланы Метревели 33 миллиона рублей, в частности, на гадание и операции их родственников, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.

По данным следствия, 31-летняя фигурантка и двое ее знакомых, арестованных заочно, в составе ОПГ совершили убийство Виктора и Натальи Тарховых. Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов, а вторую фигурантку, 79-летнюю Таисию Киселеву, которая помогла продать машину погибшей, - в хищении. Указания участникам ОПГ, по данным следствия, давала Светлана Метревели.

"Я перевела 33 миллиона рублей, так скажем, за весь период общения с семьей Метревели", - заявила Тархова журналистам.

Деньги, как сказала Тархова, она переводила самим Метревели.

"Я на все подряд переводила. Я переводила за гадание … я переводила за то, чтобы у меня не отобрали ребенка, я переводила за лечение ее племянницы … и сестры … якобы она была ракобольная, то, что она попала в аварию, я переводила на операции Таисии Ивановне", - рассказала Тархова.