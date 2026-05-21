На Украине украли 1,6 миллиона долларов на закупках продовольствия для ВСУ

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Бывший глава департамента госсзакупок минобороны Украины организовал схему хищения средств на закупках продовольствия для ВСУ, было похищено более 71 миллиона гривен (1, 6 миллиона долларов) сообщили в СБУ.
"Разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств на госзакупках для ВСУ. По материалам дела, речь идет о хищении более 71 миллиона гривен на поставке оптовых партий продовольственных товаров для украинской армии в период 2022-2024 годов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, к организации схемы причастен чиновник, занимавший в то время пост главы департамента госзакупок минобороны Украины. Он заключил договора на поставку продовольствия в ВСУ с аффилированными коммерческими структурами. После поступления государственных средств на счета подрядчики отгрузили заказчикам продукцию, которая не соответствует требованиям ГОСТ, таким образом искусственно удешевили для себя стоимость товаров, а полученную "разницу" распредели между всеми участниками схемы.
Сообщения о коррупции на Украине, частности в военной сфере, звучат регулярно. Так, в декабре 2025 года сообщалось, что высокопоставленные украинские военные и руководство оборонного предприятия "Практика" стали фигурантами расследования о мошенничестве на десятки миллионов долларов при закупке бронемашин "Козак-5".
В январе 2023 года украинское издание "Зеркало недели" опубликовала расследование, в котором сообщалось о разворовывании бюджета минобороны на снабжении частей ВСУ. В частности, утверждалось, что цены на продукты в некоторых контрактах завышены в 2-3 раза.