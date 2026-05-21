На совместные учения России и Белорусии доставили ядерные боеприпасы

16:32 21.05.2026 (обновлено: 16:40 21.05.2026)
Герасимов: в части России и Белорусии на учениях доставили ядерные боеприпасы

© Минобороны России — Доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что к совместному учению ВС РФ и Белоруссии были доставлены ядерные боеприпасы в части обеих стран.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия", - сказал Герасимов.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
