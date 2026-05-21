На совместные учения России и Белорусии доставили ядерные боеприпасы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что к совместному учению ВС РФ и Белоруссии были доставлены ядерные боеприпасы в части обеих стран.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.