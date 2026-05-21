Эксперт рассказала, как тревожность влияет на состояние кожи

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тревожность ухудшает состояние кожи из-за большей выработки кортизола и других гормонов стресса, рассказала психосоматолог Елена Вершинина.
"Тревожность заставляет нервную систему находиться в состоянии постоянной готовности к опасности. Организм начинает вырабатывать больше кортизола и других гормонов стресса, что постепенно влияет на общее состояние тела, включая кожу. Нарушается сон, ухудшается восстановление организма, усиливаются воспалительные процессы и повышается чувствительность", - сказала Вершинина интернет-изданию NEWS.ru.
Как отметила эксперт, кожа является не только внешним органом, но и частью нервной системы, поэтому при хронической тревожности на коже могут появляться покраснения, дерматит и акне. Она пояснила, что это происходит из-за того, что кожа становится более реактивной.
"Именно поэтому эмоциональное состояние человека так часто отражается на внешности. Когда человек долго живет в напряжении, организм постепенно начинает сигнализировать об этом через тело", - заключила специалист.