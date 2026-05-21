Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как тревожность влияет на состояние кожи - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 21.05.2026
Эксперт рассказала, как тревожность влияет на состояние кожи

Вершинина: при тревожности на коже могут появляться покраснения, дерматит и акне

© Depositphotos.com / Elnur_Девушка на приеме у дерматолога
Девушка на приеме у дерматолога - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Depositphotos.com / Elnur_
Девушка на приеме у дерматолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тревожность ухудшает состояние кожи из-за большей выработки кортизола и других гормонов стресса, рассказала психосоматолог Елена Вершинина.
  • Как отметила эксперт, кожа является не только внешним органом, но и частью нервной системы, поэтому при хронической тревожности на коже могут появляться покраснения, дерматит и акне.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тревожность ухудшает состояние кожи из-за большей выработки кортизола и других гормонов стресса, рассказала психосоматолог Елена Вершинина.
"Тревожность заставляет нервную систему находиться в состоянии постоянной готовности к опасности. Организм начинает вырабатывать больше кортизола и других гормонов стресса, что постепенно влияет на общее состояние тела, включая кожу. Нарушается сон, ухудшается восстановление организма, усиливаются воспалительные процессы и повышается чувствительность", - сказала Вершинина интернет-изданию NEWS.ru.
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Психолог рассказала, как хронический стресс влияет на мозг
9 апреля, 02:17
Как отметила эксперт, кожа является не только внешним органом, но и частью нервной системы, поэтому при хронической тревожности на коже могут появляться покраснения, дерматит и акне. Она пояснила, что это происходит из-за того, что кожа становится более реактивной.
"Именно поэтому эмоциональное состояние человека так часто отражается на внешности. Когда человек долго живет в напряжении, организм постепенно начинает сигнализировать об этом через тело", - заключила специалист.
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Раскрыт необычный способ снизить стресс и улучшить здоровье сердца
31 марта, 17:43
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала