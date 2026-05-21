США планируют построить 75 боевых кораблей и подлодок за пять лет

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Военно-морские силы США профинансируют строительство 75 боевых кораблей и подлодок в течение пяти лет, выяснило РИА Новости из ежегодного плана ВМС.

В состав закупаемых кораблей и подлодок войдут субмарины классов Columbia и Virginia, эсминцы класса Arleigh Burke, фрегаты, десантные корабли, а также три линкора нового поколения класса BBG(X). ВМС планируют довести общую численность флота до 450 единиц к 2031 финансовому году.