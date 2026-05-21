США планируют построить 75 боевых кораблей и подлодок за пять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-морские силы США планируют построить 75 боевых кораблей и подлодок в течение пяти лет.
- На строительство будет направлено 305,7 миллиарда долларов в 2027–2031 финансовых годах.
- Глава Пентагона заявил о потере преимущества США на море из-за системных проблем в судостроении.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Военно-морские силы США профинансируют строительство 75 боевых кораблей и подлодок в течение пяти лет, выяснило РИА Новости из ежегодного плана ВМС.
США направят 305,7 миллиарда долларов на эти цели в 2027-2031 финансовых годах, следует из изученных РИА Новости документов. Наибольший объем средств - 65,8 миллиарда долларов - планируется выделить на кораблестроение в 2027 году.
В состав закупаемых кораблей и подлодок войдут субмарины классов Columbia и Virginia, эсминцы класса Arleigh Burke, фрегаты, десантные корабли, а также три линкора нового поколения класса BBG(X). ВМС планируют довести общую численность флота до 450 единиц к 2031 финансовому году.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая заявил, что США теряют преимущество на море из-за системных проблем в судостроении, включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей. Он отметил, что несмотря на амбициозные цели ВМС, флот США застрял на отметке ниже 300 единиц.