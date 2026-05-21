Бойцы "Севера" уничтожили более 10 робоплатформ ВСУ

По его данным, операторы разведывательных и ударных дронов сначала выявляют маршруты снабжения противника, после чего берут их под контроль и наносят удары по средствам доставки при попытке пересечения открытых участков местности. Он отметил, что уничтожение НРТК позволяет нарушать логистику украинских подразделений, что снижает их боеспособность.