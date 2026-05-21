- Военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ за неделю ликвидировали свыше десяти наземных роботизированных платформ противника.
- Роботизированные платформы ВСУ использовались для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции.
- Уничтожение НРТК позволяет нарушать логистику украинских подразделений, что снижает их боеспособность.
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" ВС РФ за неделю ликвидировали свыше десяти наземных роботизированных платформ противника, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Римус".
"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 наземных роботизированных платформ (НРТК) за неделю в Харьковской области. НРТК используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции", - рассказал военный.
По его данным, операторы разведывательных и ударных дронов сначала выявляют маршруты снабжения противника, после чего берут их под контроль и наносят удары по средствам доставки при попытке пересечения открытых участков местности. Он отметил, что уничтожение НРТК позволяет нарушать логистику украинских подразделений, что снижает их боеспособность.
