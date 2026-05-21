07:06 21.05.2026
ПВО "Севера" за месяц сбила более 100 дронов ВСУ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
  • Расчеты ПВО 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» за месяц уничтожили более ста украинских беспилотников.
  • Более 50 уничтоженных дронов были типа «Баба-Яга».
  • Беспилотники поражались дистанционным подрывом, тараном и сбросами с FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью.
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Расчеты ПВО БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за месяц уничтожили более сотни украинских беспилотников, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным "Сват".
"В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле было уничтожено более 100 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 50 типа "Баба-Яга", - рассказал командир.
По его словам, цели поражали дистанционным подрывом, тараном и сбросами с FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью, в том числе в ночное время с применением аппаратов с тепловизионными камерами. Он отметил, что между расчетами выстроена четкая система связи и координации, а современное оборудование позволяет своевременно определять положение и дальность до окто- и гексакоптеров.
"Операторы дронов у нас имеют серьезную подготовку, демонстрируют высокий уровень мастерства при выполнении боевых задач, четко рассчитывая траектории движения беспилотника противника при сбросах и при уничтожении методом дистанционного подрыва. Это позволяет повышать уровень эффективности и защиты воздушного пространства в буферной зоне", - подчеркнул "Сват".
