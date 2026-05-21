В Совфеде полагают, что США склоняются к сделке с Ираном - РИА Новости, 21.05.2026
14:50 21.05.2026
Здание Совета Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США могут пойти на сделку с Ираном, поскольку для президента США Дональда Трампа последствия продолжения военных действий с Тегераном могут иметь негативный характер, считает сенатор Алексей Пушков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает телеканал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.
"Возможно, нового раунда войны против Ирана все же не будет. Источники в Вашингтоне сообщают, что Нетаньяху "был в ярости" после завершения его вчерашнего телефонного разговора с Трампом. Судя по всему, Трамп все же склоняется к так называемой сделке с Тегераном, тогда как Нетаньяху хочет продолжать войну", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, для Нетаньяху это единственная возможность стратегически ослабить Иран, но для Трампа "намного опаснее последствия продолжения военных действий".
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой.
