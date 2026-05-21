Центры реабилитации Соцфонда приняли более восьми тысяч участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Центры реабилитации Социального фонда России приняли свыше 8 тысяч участников спецоперации с января этого года, сообщил фонд.
"Всего с января 8,2 тысячи участников специальной военной операции прошли лечение в подведомственных Соцфонду центрах реабилитации", - говорится в сообщении фонда на платформе "Макс".
Уточняется, что на территории центров ветераны бесплатно получают санаторно-курортные и медицинские услуги согласно показаниям по здоровью.
C 2026 года ветераны могут приезжать на лечение вместе с сопровождающим, которому также оплачивается дорога, проживание и питание в центре. Льгота положена участникам СВО с первой группой инвалидности и нуждающимся в сопровождении по медицинским показаниям.