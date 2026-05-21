Радио Sputnik и ON Медиа укрепляют сотрудничество с CMG
12:12 21.05.2026 (обновлено: 12:32 21.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Радио Sputnik и ON Медиа посетила офис Медиакорпорации Китая в Пекине и провела встречу с представителями руководства CMG.
  • Стороны обсудили развитие сотрудничества, запуск совместных медиапроектов и дальнейшее взаимодействие в рамках российско-китайской гуманитарной повестки.
  • По итогам встречи стороны наметили план дальнейшей работы над совместным проектом, реализация которого завершится в 2026 году.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Делегация Радио Sputnik и ON Медиа (ранее – МТС Медиа) посетила офис Медиакорпорации Китая в Пекине и провела встречу с представителями руководства CMG. Стороны обсудили развитие сотрудничества, запуск совместных медиапроектов и дальнейшее взаимодействие в рамках российско-китайской гуманитарной повестки.
Ранее в рамках официального визита президента России Владимира Путина ON Медиа и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о совместном производстве просветительских информационных программ, посвящённых дружбе народов России и Китая, сотрудничеству в сфере образования, культуры, науки и другим направлениям двусторонней повестки.
"Для Радио Sputnik диалог с Медиакорпорацией Китая имеет особое значение. Сегодня российско-китайское медиасотрудничество выходит на новый практический уровень, ведь мы говорим уже не только о профессиональном обмене, но и о создании совместных программ, которые помогут аудитории двух стран лучше понимать друг друга, видеть масштаб нашей общей повестки и живой интерес к ней", – отметила главный редактор Радио Sputnik Маргарита Некрасова.
По итогам встречи стороны наметили план дальнейшей работы над совместным проектом, реализация которого завершиться в 2026 году.
"Подписанное соглашение стало логичным продолжением сотрудничества, которое было заложено ранее, а сегодняшняя встреча в Пекине позволила перейти к обсуждению конкретной механики пилотного проекта. Для нас важно, что партнёрство с CMG развивается вокруг содержательной повестки – образования, культуры, науки, истории отношений России и Китая. Это темы, которые работают на долгий горизонт и формируют основу для устойчивого диалога", – подчеркнул директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.
Медиакорпорация Китая – один из крупнейших медиахолдингов КНР, объединяющий ведущие телевизионные, радиовещательные и цифровые платформы страны. Компания была создана в начале 2018 года на базе Центрального телевидения Китая (CCTV), Народного радио Китая (CNR) и Международного радио Китая (CRI). Для международной аудитории вещает принадлежащий Медиакорпорации телеканал CGTN.
