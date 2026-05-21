На "Радио Судного дня" прозвучали еще два сигнала

Краткий пересказ от РИА ИИ На "Радио Судного дня" (УВБ-76) прозвучали еще два сигнала.

Сигналы "Маевка" и "Файлокрах" были зафиксированы с разницей почти в полчаса.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Еще два сообщения с разницей почти в полчаса прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного Дня".

Еще два сигнала с разницей почти в полчаса зафиксировали на "Радио Судного Дня", среди них сигнал "Маевка" в 18.10 мск и "Файлокрах" в 18.36 , говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".

Ранее сообщалось, что первым сообщением за день было "Жестокаин", далее были "Ляповнук", "Блиноспас" и Вруновал", затем "Королевна", "Капосук" и "Братошик", далее "Акрофи", "Круговизг", "Рубаха" и "Абабколист" и последними были "Освещение", "Воиножуир", "Срывочиж" и "Кнопопион".