14:35 21.05.2026 (обновлено: 14:36 21.05.2026)
Учащиеся из Москвы поставили рекорд по дипломам на олимпиаде школьников

  • Учащиеся из Москвы завоевали рекордное число дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.
  • Они получили 354 диплома победителей и 1 618 дипломов призеров, что является абсолютным рекордом за все время проведения олимпиады.
  • На долю Москвы приходится 47% общего числа победителей и призеров.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Учащиеся из Москвы завоевали рекордное число дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, число призеров и победителей от Москвы огромное, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Цифра призеров и победителей от Москвы огромная. Но она сама по себе ничего не говорит, так как у нас Москва большая, поэтому призеров очень много. Но если мы посмотрим количество школьников Москвы и количество школьников со всей страны, то получится, что московские школьники в пять раз лучше показали результат, чем в среднем по стране", - рассказал Собянин в ходе встречи с победителями и призерами.
Как уточняется в материалах мэрии Москвы, в этом учебном году участниками олимпиады на школьном этапе стали свыше 520 тысяч московских учащихся. По итогам выступления столичные школьники завоевали 354 диплома победителей и 1 618 дипломов призеров. Всего учащиеся получили 1 972 диплома, что является абсолютным рекордом за все время проведения главных интеллектуальных соревнований школьников страны.
Собянин добавил, что на международных олимпиадах школьники Москвы заняли почти две трети призовых мест. Учащиеся добиваются таких высоких результатов благодаря развитию московского образования. В городе строятся и модернизируются школы, создаются новые лаборатории, внедряются новые технологии,
"Это, конечно, большие программы повышения квалификации наших педагогов, достойная их зарплата", - подчеркнул мэр.
Собянин поздравил школьников с достижениями и дал им наставления на будущее.
"Главное то, что теперь все двери в этой жизни, все двери ведущих университетов нашей страны открыты перед вами. Вы можете выбрать любую профессию, любую специальность, и везде вам будут рады. Главное, вы сами не ошибитесь в своем выборе. И очень важно, берегите свой талант", - заключил глава города.
Москва прочно удерживает лидирующие позиции в олимпиадном движении России - на ее долю приходится 47% общего числа дипломов победителей и призеров.
Кроме того, 35 московских школьников стали абсолютными победителями в олимпиадах, набрав наибольшее количество баллов среди всех участников. Так, 133 учащихся проявили себя в нескольких предметах, 118 школьников стали обладателями дипломов по двум предметам, 14 человек - по трем предметам. Еще один школьник завоевал пять дипломов - по астрономии, химии, экономике, физике, математике.
