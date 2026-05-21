В США считают уместным спрашивать про пользу НАТО, заявил Рубио
19:41 21.05.2026
В США считают уместным спрашивать про пользу НАТО, заявил Рубио

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Госсекретарь США Марко Рубио
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что справедливо спрашивать, в чем для страны польза от НАТО.
  • По словам Рубио, НАТО выгодно для Америки, так как альянс предоставляет США базы для проецирования силы в кризисных ситуациях.
  • Рубио отметил, что некоторые страны, например Испания, отказывают США в использовании этих баз, и подчеркнул, что сейчас США очень разочарованы в НАТО.
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США считают справедливым спрашивать, в чем для страны польза от НАТО, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.
"Самое главное, о чем я обычно говорил людям, - это то, почему НАТО выгодно для Америки; ведь именно в этом и заключается вопрос", - сказал Рубио журналистам.
Он назвал важным этот вопрос.
"Я знаю, почему НАТО – это хорошо для Европы. Но почему это хорошо для Америки? Потому что альянс предоставляет нам базы в этом регионе, которые позволяют проецировать силу в случае возникновения кризисных ситуаций - будь то на Ближнем Востоке или где-либо еще", - добавил Рубио.
По его словам, именно это служит главным обоснованием членства в НАТО. При этом госсекретарь отметил, что такие страны, как Испания, отказывают США в использовании этих баз.
"Тогда возникает вопрос: а зачем вы вообще состоите в НАТО? И это весьма резонный вопрос", - отметил Рубио, подчеркнув, что сейчас США очень разочарованы в НАТО.
