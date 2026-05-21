В США считают уместным спрашивать про пользу НАТО, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США считают справедливым спрашивать, в чем для страны польза от НАТО, заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.
Он назвал важным этот вопрос.
"Я знаю, почему НАТО – это хорошо для Европы. Но почему это хорошо для Америки? Потому что альянс предоставляет нам базы в этом регионе, которые позволяют проецировать силу в случае возникновения кризисных ситуаций - будь то на Ближнем Востоке или где-либо еще", - добавил Рубио.
"Тогда возникает вопрос: а зачем вы вообще состоите в НАТО? И это весьма резонный вопрос", - отметил Рубио, подчеркнув, что сейчас США очень разочарованы в НАТО.