Рубио не сказал, как США намерены добиваться от Рауля Кастро явки в суд

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг отказался сообщить, как США намерены добиваться от экс-президента Кубы Рауля Кастро явки в американский суд.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. Как заявил минюст, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.