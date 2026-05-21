Рейтинг@Mail.ru
Рубио не сказал, как США намерены добиваться от Рауля Кастро явки в суд - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 21.05.2026
Рубио не сказал, как США намерены добиваться от Рауля Кастро явки в суд

Рубио отказался сообщить, как США намерены добиваться от Рауля Кастро явки в суд

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио отказался сообщить, как США намерены добиваться от экс-президента Кубы Рауля Кастро явки в американский суд.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг отказался сообщить, как США намерены добиваться от экс-президента Кубы Рауля Кастро явки в американский суд.
"Мы расскажем вам после того, как это случится, не раньше", - сказал Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, как Вашингтон планирует обеспечить появление Кастро в суде.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. Как заявил минюст, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Рубио рассказал, когда прояснится ситуация с возможным соглашением с Ираном
Вчера, 18:20
 
В миреСШАКубаВашингтон (штат)Рауль КастроМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала