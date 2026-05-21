Россельхознадзор направил в Армению письмо об ограничении ввоза цветов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россельхознадзор направил письмо об ограничении ввоза цветов из Армении.
- Письмо было официально направлено руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.
- Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении с 22 мая.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов из Армении руководителю профильного ведомства республики, сообщила служба.
"Относительно опубликованной сегодня в СМИ информации о том, что в Армении не получали от Россельхознадзора сообщения об ограничении ввоза цветов, сообщаем, что данное письмо было официально направлено в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Россельхознадзор взаимодействует с компетентным органом республики, а не с министерством экономики. Официально он является "органом при правительстве Республики Армения" и входит в перечень подведомственных правительству органов.
Ранее Россельхознадзор сообщил о вводе с 22 мая временного ограничения ввоза цветов из Армении.