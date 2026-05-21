Россельхознадзор направил в Армению письмо об ограничении ввоза цветов
23:18 21.05.2026
Россельхознадзор направил в Армению письмо об ограничении ввоза цветов

РФ направила письмо об ограничении ввоза цветов профильному ведомству Армении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПродажа цветов
Продажа цветов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор направил письмо об ограничении ввоза цветов из Армении.
  • Письмо было официально направлено руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.
  • Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении с 22 мая.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов из Армении руководителю профильного ведомства республики, сообщила служба.
"Относительно опубликованной сегодня в СМИ информации о том, что в Армении не получали от Россельхознадзора сообщения об ограничении ввоза цветов, сообщаем, что данное письмо было официально направлено в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Россельхознадзор взаимодействует с компетентным органом республики, а не с министерством экономики. Официально он является "органом при правительстве Республики Армения" и входит в перечень подведомственных правительству органов.
Ранее Россельхознадзор сообщил о вводе с 22 мая временного ограничения ввоза цветов из Армении.
АрменияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Россия
 
 
