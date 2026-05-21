Путин рассказал о роли ядерной триады на глобальном уровне

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ядерная триада должна обеспечить поддержание паритета и баланса сил на глобальном уровне, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России и глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", - сказал Путин в ходе тренировки.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
