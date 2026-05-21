12:04 21.05.2026
Путин оценил роль Евразийского национального университета

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Евразийского национального университета имени Гумилева с 30-летием учебного заведения.
  • Он отметил роль университета в развитии российско-казахстанского сотрудничества в области образования.
  • Президент выразил уверенность, что учебное заведение продолжит играть весомую роль в системе высшей школы Казахстана.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавателям, студентам и выпускникам Евразийского национального университета имени Гумилева с 30-летием учебного заведения, отметив его роль в развитии российско-казахстанского сотрудничества в области образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие три десятилетия университет прочно занял место в ряду наиболее авторитетных высших учебных заведений Республики Казахстан. Его выпускники, среди которых как казахстанские граждане, так и представители многих других стран, достойно проявляют себя в сферах политики и государственного управления, экономики и науки, культуры и просвещения", - говорится в послании.
Российский лидер подчеркнул, что в этом неоспоримая заслуга профессорско-преподавательского коллектива, куда входят видные ученые и опытные наставники.
"И конечно, трудно переоценить роль Евразийского национального университета в развитии российско-казахстанского сотрудничества в области образования, которое традиционно является значимой составляющей двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и союзничества. Именно в его стенах успешно функционируют филиалы двух ведущих вузов нашей страны - МГУ имени М.В. Ломоносова и МГИМО МИД России", - добавляется в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что руководство Евразийского национального университета и его сотрудники продолжат работать так же эффективно, с полной отдачей, а университет будет играть весомую роль в системе высшей школы Казахстана.
