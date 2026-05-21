Задержанный в Москве адвокат признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.05.2026
20:36 21.05.2026
Задержанный в Москве адвокат Поповский признал вину по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержан адвокат Игорь Поповский по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
  • Он признал вину по делу о мошенничестве.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задержанный в Москве адвокат Игорь Поповский признал вину по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В четверг в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в столице задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2022 года он заключил соглашение с москвичкой и защищал ее на этапе предварительного следствия по уголовному делу по обвинению в мошенничестве.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что речь идет об адвокате Игоре Поповском.
"Вину признал", - сказал собеседник агентства, говоря о Поповском.
Как сообщала пресс-служба ГСУ СК по Москве, по версии следствия, апреле 2025 года адвокат убедил женщину, что за деньги он сможет повлиять на сотрудников прокуратуры и судебной системы, чтобы в отношении нее прекратили преследование. В общей сложности фигурант получил от женщины 6 миллионов рублей, однако как-либо помогать не намеревался и не имел такой возможности.
Игорь Поповский в качестве адвоката в разное время представлял интересы фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади, участвовал в деле об убийствах в отношении членов экстремистской "Боевой организации русских националистов" (БОРН). Также он защищал националиста Александра Белова (Поткина) и гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в список террористов и экстремистов) . Последний был осужден на 29 лет за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
