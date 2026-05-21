Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце мая
17:17 21.05.2026 (обновлено: 17:18 21.05.2026)

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце мая

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Погода в Москве
Погода в Москве
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. О том, что наслаждаться теплом осталось недолго, предупредили метеорологи. По их словам, лето может не вступить в свои права, поскольку на регионы надвигается похолодание.

Майское пекло оказалось обманчивым?

Жара, которая накрыла Москву в середине мая, оказалась всего лишь короткой театральной постановкой. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости сделал заявление, от которого столичным жителям стало не по себе.
"Майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену знойному пеклу в конце месяца придет холод, и климатическое время повернется вспять", — рассказал метеоролог. Это означает, что столбики термометров, радовавшие горожан почти летними показателями, в последние дни мая начнут стремительно падать.
Ирония ситуации в том, что буквально за сутки до этого мрачного прогноза Москва пережила настоящий температурный триумф. Как сообщил Тишковец, во вторник, 19 мая, в столице был побит суточный рекорд, державшийся 47 лет. Воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса — цифра, более характерная для середины июля, а не для конца весны.
© РИА Новости / Максим Блинов | Жара в Москве
Жара в Москве
Теперь, по словам синоптика, природа готовит новый поворот. Следом за рекордным теплом в город придет холодный фронт, который развернет климатическое время вспять.

Лето начнется с дождя

Подтвердила прогноз и главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик честно предупредила горожан, что текущая рабочая неделя станет последним островком жары в этом месяце.
"Последняя декада весны будет прохладной. Задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к норме, но и окажется ниже нее на два-три градуса", — сообщила специалист.
По ее словам, самый главный удар придется на начало календарного лета. Первые дни июня, на которых многие москвичи планировали выехать на природу и шашлыки, будут омрачены затяжными дождями.
"Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды", — резюмировала Позднякова.
И хотя синоптики пока не берутся называть точные цифры, насколько похолодает в последних числах мая, уже понятно: ждать устойчивого летнего тепла раньше середины июня не стоит.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Прохожие идут под дождем по улице в Москве
Прохожие идут под дождем по улице в Москве
 
 
 
