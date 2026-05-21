Свыше 37 тысяч элементов детских площадок отремонтировали в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 37 тысяч нарушений на детских игровых площадках Подмосковья зафиксировали с начала марта и устранили их балансодержателями, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты в плановом порядке проверяют состояние игровой инфраструктуры — внимание уделяется надежности конструкций, состоянию ударопоглощающих покрытий и устойчивости горок, качелей и каруселей
Лидеры среди муниципалитетов по объему проведенных ремонтных работ: Красногорск — 1809, Балашиха — 1542, Павлово-Посадский — 1316, Раменский — 1107, Мытищи — 1102.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении поломок на детской площадке необходимо обратиться в территориальный отдел министерства.