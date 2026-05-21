Рейтинг@Mail.ru
Лечение зубов под общим наркозом прошли на 20% больше детей в Подмосковье - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:44 21.05.2026
Лечение зубов под общим наркозом прошли на 20% больше детей в Подмосковье

С начала года лечение зубов под наркозом прошли свыше 1 тыс детей в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПрием у стоматолога
Прием у стоматолога - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Прием у стоматолога
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Стоматологическое лечение под наркозом прошли более 1 тысячи детей в Подмосковье с начала этого года, что на 20% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе детям до трех лет доступно бесплатное стоматологическое лечение под общим наркозом. Также воспользоваться услугой могут несовершеннолетние с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями, которые мешают лечению зубов под местной анестезией.
Мобильный комплекс НИКИ детства - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 55 выездов с начала года
20 мая, 14:14
"Общий наркоз позволяет провести эффективное лечение зубов маленьким пациентам. Такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли свыше 1 тысячи детей – это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Предварительно дети проходят обследование у профильных специалистов, которые определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению в амбулаторных условиях под наркозом. Затем за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. При стабильном состоянии пациента выписывают.
Медицинская помощь оказывается по полису ОМС. На лечение зубов под наркозом направляет лечащий врач при наличии у пациента медпоказаний.
Центр телемедицины - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Почти 1,9 миллиона онлайн-консультаций провели в Подмосковье с начала года
20 мая, 14:13
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала