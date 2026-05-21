Лечение зубов под общим наркозом прошли на 20% больше детей в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Стоматологическое лечение под наркозом прошли более 1 тысячи детей в Подмосковье с начала этого года, что на 20% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе детям до трех лет доступно бесплатное стоматологическое лечение под общим наркозом. Также воспользоваться услугой могут несовершеннолетние с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми и другими патологиями, которые мешают лечению зубов под местной анестезией.

"Общий наркоз позволяет провести эффективное лечение зубов маленьким пациентам. Такой вид медицинской помощи доступен в пяти медучреждениях региона: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. С начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли свыше 1 тысячи детей – это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Предварительно дети проходят обследование у профильных специалистов, которые определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению в амбулаторных условиях под наркозом. Затем за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. При стабильном состоянии пациента выписывают.