В Нижнем Новгороде на водителя, устроившего ДТП, составили четыре протокола

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, составлено госавтоинспекторами на водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
"Предварительно установлено, что 20 мая около 14.00 мск на Похвалинском съезде 21-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia, движущимся во встречном направлении. От удара автомашину Kia развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan. Автомашина виновника от удара наехала на бордюр, повредив его", - рассказали в пресс-службе МВД региона.
Как уточнили в ведомстве, в ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
"На 21-летнего водителя составлено 4 административных материала: по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог или других дорожных сооружений)", - сообщили в управлении.
Автомобиль Mercedes изъят у водителя и помещен на специализированную стоянку.
"При проверке водителя-нарушителя по базам МВД установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.
Как утверждается в местных СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, - сын местного покойного миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что "похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим". Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".