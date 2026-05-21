Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде на водителя, устроившего ДТП, составили четыре протокола - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 21.05.2026
В Нижнем Новгороде на водителя, устроившего ДТП, составили четыре протокола

На виновника ДТП в Нижнем Новгороде составили четыре административных протокола

© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области/ВКонтактеВодитель Mercedes, спровоцировавший ДТП в Нижнем Новгороде
Водитель Mercedes, спровоцировавший ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области/ВКонтакте
Водитель Mercedes, спровоцировавший ДТП в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 20 мая в центре Нижнего Новгорода 21-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей.
  • На водителя составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.
  • Автомобиль изъят у водителя и помещен на специализированную стоянку.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, составлено госавтоинспекторами на водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
"Предварительно установлено, что 20 мая около 14.00 мск на Похвалинском съезде 21-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia, движущимся во встречном направлении. От удара автомашину Kia развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan. Автомашина виновника от удара наехала на бордюр, повредив его", - рассказали в пресс-службе МВД региона.
ДТП на автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Приангарье трое детей пострадали в ДТП, за рулем была их пьяная мать
14 мая, 17:02
Как уточнили в ведомстве, в ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
"На 21-летнего водителя составлено 4 административных материала: по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог или других дорожных сооружений)", - сообщили в управлении.
Автомобиль Mercedes изъят у водителя и помещен на специализированную стоянку.
"При проверке водителя-нарушителя по базам МВД установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.
Как утверждается в местных СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, - сын местного покойного миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что "похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим". Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В Москвы водитель каршеринга пытался уйти от полиции и попал в ДТП
11 мая, 08:59
 
ПроисшествияРоссияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала