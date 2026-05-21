В Нижнем Новгороде на водителя, устроившего ДТП, составили четыре протокола

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, составлено госавтоинспекторами на водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода, сообщили журналистам в региональном управлении МВД

"Предварительно установлено, что 20 мая около 14.00 мск на Похвалинском съезде 21-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia, движущимся во встречном направлении. От удара автомашину Kia развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan. Автомашина виновника от удара наехала на бордюр, повредив его", - рассказали в пресс-службе МВД региона.

Как уточнили в ведомстве, в ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

"На 21-летнего водителя составлено 4 административных материала: по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог или других дорожных сооружений)", - сообщили в управлении.

Автомобиль Mercedes изъят у водителя и помещен на специализированную стоянку.

"При проверке водителя-нарушителя по базам МВД установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.