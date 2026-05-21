Нидерланды наращивают запасы боеприпасов, заявляя об угрозе конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны Нидерландов планирует масштабное увеличение запасов боеприпасов.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны Нидерландов планирует масштабное увеличение запасов боеприпасов, ссылаясь на якобы существующий риск "крупного вооруженного конфликта", следует из нового обзора оборонных проектов на 2026 год, который распространило ведомство.

Согласно обзору, программа пополнения арсенала боеприпасов получила бюджет свыше 2,5 миллиардов евро и предусматривает закупку десятков типов вооружений - от артиллерийских снарядов и противотанковых систем до высокоточных ракет для F-35 и Apache.

Во введении к документу военное ведомство утверждает, что существует риск "прямого участия в крупном вооруженном конфликте".

"Сдерживание является целью, однако союзники по НАТО также должны быть готовы к реальному вооруженному конфликту", - указано в обзоре.

Министерство настаивает на необходимости дальнейшего увеличения военных резервов.

"Дальнейшее пополнение всех оперативных запасов, включая боеприпасы, способствует повышению готовности вооруженных сил и стратегической автономии Нидерландов и Европы", - говорится в документе.