Нетаньяху счел ошибкой отсрочку ударов США по Ирану, пишет CNN

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает телеканал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Трамп в воскресенье сообщил Нетаньяху, что планирует нанести удары во вторник, но позднее отложил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе, передает CNN.
Источники телеканала утверждают, что израильский премьер считает необходимым продолжить запланированные удары, поскольку отсрочка, по его мнению, выгодна только Тегерану.
Израильский чиновник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что разговор лидеров длился один час, в течение которого премьер Израиля настаивал на возобновлении военных действий в регионе.
"Трамп хочет попробовать добиться сделки, но Нетаньяху ожидает другого", - сказал чиновник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.