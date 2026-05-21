13:19 21.05.2026
Нетаньяху счел ошибкой отсрочку ударов США по Ирану, пишет CNN

© AP Photo / Nathan Howard
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разочарован решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой.
  • Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий, так как считает отсрочку ожидаемых ударов выгодной только для Тегерана.
  • По словам израильского чиновника, Трамп хочет попробовать добиться сделки, но Нетаньяху ожидает другого.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает телеканал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.
"Нетаньяху во вторник выразил свое разочарование, заявив Трампу, что считает отсрочку ожидаемых ударов ошибкой", - говорится в публикации.
Трамп в воскресенье сообщил Нетаньяху, что планирует нанести удары во вторник, но позднее отложил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе, передает CNN.
Источники телеканала утверждают, что израильский премьер считает необходимым продолжить запланированные удары, поскольку отсрочка, по его мнению, выгодна только Тегерану.
Израильский чиновник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что разговор лидеров длился один час, в течение которого премьер Израиля настаивал на возобновлении военных действий в регионе.
"Трамп хочет попробовать добиться сделки, но Нетаньяху ожидает другого", - сказал чиновник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
