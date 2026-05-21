Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо
17:50 21.05.2026 (обновлено: 18:19 21.05.2026)
Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо

Путин вручил тренеру Михаилу Рахлину знак отличия "За наставничество"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Президент РФ Владимир Путин и тренер-преподаватель ГБУ ДО спортивной школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина Михаил Рахлин, получивший знак отличия "За наставничество"
Президент РФ Владимир Путин и тренер-преподаватель ГБУ ДО спортивной школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина Михаил Рахлин, получивший знак отличия "За наставничество"
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил тренера-преподавателя Михаила Рахлина, передает корреспондент РИА Новости.
Путин вручает в Кремле государственные награды. Президент вручил Рахлину знак отличия "За наставничество".
Михаил Рахлин - сын тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности тренировался Путин. Он работает в спортивной школе олимпийского резерва имени А.С.Рахлина, а также возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга.
