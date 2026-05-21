В Тамбовской области мужчина получил четыре года колонии за истязание детей

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Тамбовской области приговорил к четырем годам колонии общего режима мужчину, который систематически избивал и оскорблял двух своих несовершеннолетних детей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам уголовного дела, с 2017 года по октябрь 2025 года подсудимый систематически оскорблял, угрожал, бросал предметы и наносил побои несовершеннолетним 2010 и 2012 годов рождения. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пострадавшие приходятся подсудимому сыновьями.

"Моршанский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении объединенная пресс-служба судов на платформе " Макс ".