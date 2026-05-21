Рейтинг@Mail.ru
В Москве проводят дополнительный полив дорог из-за жары - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:15 21.05.2026 (обновлено: 17:34 22.05.2026)
В Москве проводят дополнительный полив дорог из-за жары

В Москве в жаркую погоду проводят дополнительный полив дорог

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дополнительный полив дорог проводят в жаркую погоду в Москве, такие работы позволяют охлаждать дорожное покрытие, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко - столбики термометров поднимутся до плюс 28 - плюс 31 градусов. В жаркую погоду дополнительно проводим полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе "Макс".
Отмечается, что рано утром были политы цветники и газоны таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. Работы повторят вечером после 17.00.
"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следите за своим самочувствием. В жаркую погоду возможен тепловой или солнечный удары", - подчеркивается в сообщении.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В комплексе горхозяйства Москвы рассказали, как вести себя в жару
19 мая, 14:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала