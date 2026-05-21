В Москве проводят дополнительный полив дорог из-за жары

Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дополнительный полив дорог проводят в жаркую погоду в Москве, такие работы позволяют охлаждать дорожное покрытие, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко - столбики термометров поднимутся до плюс 28 - плюс 31 градусов. В жаркую погоду дополнительно проводим полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие", - говорится в сообщении в канале комплекса на платформе "Макс".

Отмечается, что рано утром были политы цветники и газоны таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров. Работы повторят вечером после 17.00.