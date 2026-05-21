Миронов предложил переводить головные офисы компаний в малые города

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в рамках партийной программы по развитию малых городов предложил стимулировать компании переводить головные офисы "в глубинку".

"Главная проблема малых городов не в том, что там мало денег… в том, что оттуда уезжают люди, особенно молодежь, а они едут за возможностями – чтобы чего-то добиться. Надо стимулировать переезд головных офисов российских компаний в глубинку, чтобы стать лучшим и высокооплачиваемым специалистом в каком-либо деле можно было не только в Москве, а в любом российском городе", – сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что в рамках программы фракция " Справедливая Россия " создаст рамочный закон о региональных и муниципальных налоговых льготах, а также закон об упрощенном введении экспериментального правового режима.

"Переезд головного офиса в глубинку поможет компаниям закрепить за собой перспективных сотрудников и сформировать сильную корпоративную культуру. Но главным стимулом должны стать налоговые льготы – снижение налога на прибыль на с 25% до 20-22%, снижение налога по упрощенной и патентной системам до 1%, обнуление налогов на имущество организаций и земельного налога. Такие правила сейчас действуют в особых экономических зонах", - пояснил лидер партии.

Миронов сообщил, что отдельным стимулом для технологических компаний должно стать упрощенное принятие экспериментального правового режима для тестирования новых технологий на практике, и соответствующий законопроект будет внесен фракцией в Госдуму

Он подчеркнул, что возможность привлечь успешную компанию поможет малым городам преобразиться.