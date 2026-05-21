МИД рассказал о последствиях для стран, спонсирующих ВСУ за счет активов

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Россия оставляет за собой право выдвинуть претензии к странам, спонсирующим преступления ВСУ за счет использования замороженных российских активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Оставляем за собой право выдвинуть соответствующие претензии в отношении любого государства, спонсирующего акты геноцида, терроризма или иные международные преступления, совершаемые гражданами Украины", - сказала она в ходе брифинга.