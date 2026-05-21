Медсестру нижегородского лагеря осудили на 2,5 года после смерти подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая — РИА Новости. Старшую медсестру нижегородского детского лагеря, где 3 года назад заболел и затем умер в больнице подросток, приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.